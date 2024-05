De Rossi annuncia la rivoluzione: “Serve gente di gamba, il volto della mia Roma sarà diverso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Il volto della nostra squadra può essere diverso nella prossima stagione. Nell’idea di calcio che io se non hai la gamba poi diventa difficile“. Con queste parole Daniele De Rossi annuncia ieri sera in conferenza stampa la ristrutturazione che il tecnico ha in mente per la sua Roma.

Tecnico e proprietà sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda per quello che riguarda i programmi futuri del club, specialmente sul mercato. Perchè per dare un’identità diversa alla squadra serviranno investimenti pesanti, cosa che i Friedkin hanno fatto solo nel loro primo anno da presidenti del club giallorosso. Poi la morsa del settlement agreement ha condizionato in maniera pesante le successive campagne acquisti.

Questa estate però le cose potrebbero andare diversamente. Lo si evince dalle parole del tecnico, che non fa alcun riferimento alle limitazioni sul mercato ma anzi si lascia andare a considerazioni rassicuranti: “Siamo una società forte a livello economico che potrà velocizzare questo processo, anche perché partiamo da una rosa molto forte. Bisogna completarla con alcune caratteristiche che mancano“.

La Roma dunque sembra avere finalmente l’intenzione di tornare a investire sul mercato. Tanti calciatori non saranno riscattati, altri finiranno sul mercato, quindi dopo il 30 giugno si dovrà mettere mano al portafogli ed essere capaci di operare scelte azzeccate in sede di campagna acquisti. Con o senza qualificazione alla prossima Champions League.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!