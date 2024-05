AS ROMA NEWS – Bologna, Juventus e Atalanta fanno festa. Per le prime due la qualificazione in Champions è matematica, per i bergamaschi non ancora, ma dopo la vittoria di ieri è solo una pura formalità. Come al solito a tornare a casa con le pive nel sacco è la Roma, che ora deve sperare in una serie di combinazioni fortunate per arrivare in Champions.

Il rischio, classifica e ultime prestazioni alla mano, è anche peggiore per i giallorossi: la Lazio è a un punto di distanza e altri passi falsi renderebbero disastrosa una stagione già di per sé molto deludente. Ecco perchè battere Genoa ed Empoli nei restanti match di questo campionato diventa di fondamentale importanza per una Roma ormai appiattita sulla sua mediocrità.

Parlare della partita di ieri sarebbe superfluo: il risultato finale racconta una partita molto diversa di quella che si è giocata al Gewiss Stadium. L’Atalanta ha stracciato la Roma, umiliandola sul piano fisico, tecnico, del gioco e delle motivazioni. Senza timore di iperbole, la squadra di Gasperini poteva tranquillamente vincere con cinque o sei gol di scarto, e questo è inaccettabile. Quella che alla vigilia doveva essere uno spareggio Champions si è dimostrato uno scontro impari tra due squadre su due livelli molto diversi.

L’Atalanta, grazie a un allenatore bravo quanto antipatico e a una programmazione seria operata da dirigenti competenti, è un club che si trova non a caso in finale di due competizioni e con un piede e mezzo nella prossima Champions. La Roma invece smentisce sul campo i proclami dei protagonisti che esaltavano la forza di una squadra modesta, che ha bisogno di essere rifondata con investimenti pesanti.

I Friedkin hanno deciso di puntare su De Rossi, allenatore promettente ma inesperto, per aprire l’ennesimo nuovo ciclo. Ma il carisma e la presa dell’ex capitano sull’ambiente non può essere lo specchietto per le allodole nei confronti di una piazza sull’orlo di una crisi di nervi, che ha dato tutto il sostegno possibile a squadra e società senza esserne completamente contraccambiata.

Ora alla Roma non resta che vincere le ultime due partite e sperare, non più nei propri risultati ma in quelli degli altri. Il gioco a incastri si fa complicato: i giallorossi devono innanzitutto battere Genoa ed Empoli, e viste le ultime prestazioni non è per niente scontato. Arrivare sesti però non basterebbe: l’Atalanta infatti dovrebbe vincere l’Europa League, e contemporaneamente non andare oltre il quinto posto in campionato. Altrimenti ogni sforzo sarebbe vano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

