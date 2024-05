DE ROSSI: “Reazione tardiva. Abbiamo rischiato di prendere tanti gol, non va bene. Non meritiamo di arrivare sopra l’Atalanta”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Atalanta-Roma, gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI A DAZN

Grande Atalanta per un’ora. La cosa buona è che la Roma non molla mai. O c’è poco da salvare?

“C’è stata una reazione, ma dovevamo reagire prima. Dovevamo vincere qualche duello in più, non possiamo aspettare il rigore per riaprire la partita. Abbiamo rischiato di prendere tanti gol e non va bene”.

Ha messo un altra punta, voleva un atteggiamento più coraggioso?

“Non è questione di coraggio. Avevamo preparato una partita più diretta di questa, volevamo mettere Lukaku contro Hien ma c’è riuscito poche volte. Ho messo un altro attaccante perchè pensavamo di riuscirci meglio”.

Cambio di passo nel finale?

“Cambio di passo mentale. Ma anche loro hanno avuto occasioni nel finale. Quando vai in verticale devi riuscire a tenerla, andare in profondità, purtroppo noi non siamo una squadra che va molto in profondità…”

La differenza l’ha fatta la forma fisica nei duelli in campo. Avete due partite per chiudere questo campionato. Riuscirai dopo a lavorare con le tue idee…

“Dobbiamo ritrovare energie, dobbiamo arrivare sesti per forza, il gruppo lo merita. Ma non meritiamo di arrivare a questa Atalanta. Questo numero di partite è stata tosta per i ragazzi. Ci riposeremo e poi ricostruiremo qualcosa di più pronto per affrontare il calcio a questo livello, dovremo essere pronti a giocare ogni tre giorni, le squadre forti lo fanno e non possiamo appellarci alla stanchezza. Loro vanno il doppio di noi, ma non solo di noi, un po’ di tutti…”

Perché cambiare ogni tanto questo tipo di assetto tattico?

“Neanche troppo, poteva essere più semplici andarli a prendere. La reazione ci è stata secondo me, è capitato un rigore abbastanza casuale e ci ha svegliato un pochino. Non ne faccio un discorso di difesa a tre o quattro, abbiamo fatto partite buone con entrambi i sistemi. Poi difesa a tre insomma, abbiamo messo un terzino a fare il terzo centrale e quando costruiamo saliamo su con i quattro. La gara di oggi ha detto tante cose, ma poche da un punto di vista tattico”.

DANIELE DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

La gara?

“I primi venti minuti della ripresa mi sono sembrati simili al primo tempo, il rigore ci ha dato l’illusione che potesse finire diversamente. È stata una partita a senso unico, sono difficili da affrontare. Questo è il nostro livello in questo momento, alla fine di questo tour de force che ammazzerebbe qualsiasi squadra”.

Rispetto lo scorso anno la Roma ha la stessa classifica. Qual è il problema?

“Si può fare il percorso che hanno fatto i nostri avversari, che non è durato 4 mesi ma tanti anni. Noi partiamo da una base migliore, prima di Gasperini l’Atalanta oscillava tra metà classifica e le posizioni più basse. Hanno lavorato sulle richieste dell’allenatore. Arrivi dopo tanti anni a poterti permettere di giocare per tanti anni di seguito la Champions e a quel punto puoi permetterti di comprare giocatori molto forti. Penso che siamo una società forte a livello economico, che potrà velocizzare questo processo anche perché partiamo da una rosa molto forte. Bisogna completarla con alcune caratteristiche che mancano e in partite come queste diventa più evidente che mancano”.

Aveva pensato qualcosa di diverso?

“Avevamo preparato una partita simile a quella che è venuta fuori. Il nostro obiettivo era giocare verticale, quando lo fai poi devi vincere i duelli, loro con la loro pressione ci spingevano dietro, hanno vinto forse tutti i duelli”.

Ha parlato con Gasperini dopo le polemiche?

“No, non abbiamo parlato di niente, ci siamo visti cinque secondi prima della partita”.

Il Leverkusen?

“Consigli non ne do per rispetto, non ne ha bisogno. Se c’è una squadra che può mettere in difficoltà il Leverkusen è l’Atalanta, penso che non ci sia squadra migliore”.

Ha la percezione di poter ricostruire la squadra?

“Il volto della nostra squadra può essere diverso nella prossima stagione, nell’idea di calcio che io se non hai la gamba poi diventa difficile”.

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

La sconfitta di giovedì?

“La partita con il Leverkusen deve essere un ricordo spiacevole per il risultato, piacevole per come siamo andati a giocare. L’obiettivo ora è la Champions, siamo arrivati alle gare decisive. Se non bastasse questa come motivazione è grave”.

Su quali tasti ha lavorato?

“Sul fatto che sono due tornei diversi, non c’è tempo per essere dispiaciuti e per dire bravi che siamo arrivati in semifinale. Questo è un altro torneo, un altro obiettivo e importante per il futuro e per quello che sarà la Roma del prossimo anno”.

Lei ha detto che aveva fermato Gasperini tempo fa per vedere i suoi allenamenti, è andato a vederli?

“No, poi sono andato in Argentina e poi è scoppiata la pandemia, non ho avuto modo. Lui era uno dei primi e gli ho chiesto di fare aggiornamento e studiare qualcosa e lui mi disse di continuare a giocare”.

Come si ferma un attacco che ha fatto 94 gol in tutte le competizioni?

“Non l’ha capito ancora nessuno evidentemente, fanno tante partite, hanno tanti giocatori e attaccanti forti. Sarà necessaria una gara di grande attenzione e sforzo fisico, si inseriscono da tutti i lati e non è facile stargli dietro”.