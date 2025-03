A Lecce ecco la Roma del dopo Dybala

AS ROMA NEWS – Una Roma senza Dybala. A Lecce Ranieri fa le prove generali di come sarà la squadra del prossimo futuro, quella che dovrà giocarsi le ultime carte per realizzare un’impresa unica: passare dallo spettro della retrocessione a una qualificazione in Champions mai raggiunta da quando i Friedkin guidano il club giallorosso.

Per non far sentire troppo la mancanza di Dybala, Ranieri sta pensando di puntare di nuovo su Lorenzo Pellegrini: per il sette è il momento di lasciare dubbi e incertezze alle spalle e prendere in mano la squadra da vero capitano. Cosa che quest’anno gli è riuscita pochissimo, ad esclusione del derby. Senza la Joya in campo, alla Roma mancherà quel calciatore in grado di regalare fantasia alla trequarti, che possa legare centrocampo e attacco, e chi meglio di Pellegrini può ricoprire quel ruolo. Ma Lorenzo dovrà dare ben altra consistenza alle sue prestazioni.

Gli altri calciatori da cui Ranieri attingerà a piene mani in queste settimane saranno Tommaso Baldanzi e Matias Soulè: il primo sta imparando a giocare anche più largo a sinistra per coesistere con il secondo, che invece si sta specializzando nel ruolo di vice Dybala. A Lecce il ballottaggio a tre è apertissimo. Hummels potrebbe avere una nuova chance, a meno che Celik non riesca a recuperare in tempo. A centrocampo Paredes e Konè prenderanno per mano la squadra, reduci da prestazioni super in nazionale.

Al centro dell’attacco tocca a Dovbyk. Artem entra nella fase della stagione che gli ha già portato fortuna in passato: nel 2024, chiuse la Liga da capocannoniere con 10 gol nelle ultime 8 giornate. Ora, per festeggiare al meglio i suoi 28 anni (21 giugno), deve trascinare la Roma in Europa. Prima della sosta ha risposto alle critiche di Ranieri con un gol decisivo contro il Cagliari, ma ora serve continuità. Nonostante 10 reti in Serie A e 15 stagionali, l’attaccante ucraino resta un’incognita. Dopo la pausa, in cui ha giocato poco a causa di un’influenza, arriva fresco alla sfida con il Lecce, dove la sua fisicità in area potrebbe fare la differenza.

