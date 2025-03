Mercato Roma, la difesa è una priorità: Ranieri chiama Banks, Ghisolfi non molla Marmol

NOTIZIE AS ROMA – Con il futuro di Mats Hummels sempre più lontano da Trigoria, la Roma si muove per individuare un nuovo leader difensivo in vista della prossima stagione. Il tedesco, in scadenza di contratto, sembra destinato all’addio e i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati.

Il nome più chiacchierato è quello di Leonardo Balerdi, centrale del Marsiglia, ma i francesi fanno muro e rilanciano con una richiesta provocatoria: “Con 20 milioni possono prendere un mignolo“. Una valutazione alta, che complica la trattativa, ma che non esclude nuovi tentativi.

Restano in corsa anche Noahkai Banks, giovane talento dell’Augsburg che Ranieri conosce bene e che ha già chiamato personalmente per convincerlo a trasferirsi a Roma, e Oumar Solet, possente centrale ex Salisburgo ora all’Udinese. Entrambi sono profili più futuribili, ma con margini di crescita interessanti. Infine, occhio a Mika Marmol, che Ghisolfi aveva già seguito a gennaio e che potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane. Il casting per il dopo Hummels è ufficialmente iniziato.

Fonte: Il Messaggero