A Roma è già Lukaku-mania: tifosi impazziti, le forze dell’ordine predispongono un piano a Fiumicino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A Roma è già esplosa la Lukaku-mania, anche se la trattativa con il belga non può dirsi ancora conclusa. Le voci di un accordo imminente sono sempre più calde, e per questo la piazza romanista ribolle.

Basti pensare che l’aereo volato oggi dalla Capitale verso Londra con a bordo Ryan Friedkin e Tiago Pinto è stato il più tracciato al mondo (oltre 3mila gli utenti a monitorare il volo, secondo il sito specializzato Flightradar24) per capire con quale spasmodica attesa il popolo giallorosso stia aspettando la fumata bianca.

Intanto le forze dell’ordine si preparano al possibile arrivo di Lukaku a Roma. E’ stato già predisposto un piano nel caso in cui il belga dovesse atterrare a Fiumcino nelle prossime ore, evento che scatenerebbe la corsa allo scalo romano da parte dei tifosi romanisti.

Per Edin Dzeko accorsero oltre 5mila tifosi all’aeroporto capitolino, ma per Lukaku c’è la possibilità che il numero sia addirittura maggiore. Si preannuncia un fine settimana bollente nella Capitale, ma stavolta non per le temperature estive.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Corrieredellosport.it / Flightradar24.com