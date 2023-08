CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 25 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:50 – LA REPUBBLICA: “LUKAKU-ROMA, SI PUO'” – La Roma ha avviato l’operazione Lukaku (30) nonostante il maxi-ingaggio da (minimo) 9 milioni di euro a stagione preteso dal belga: il Decreto crescita aiuterà la società a contenere entro limiti accessibili i costi al lordo. L’ostacolo è il possibile inserimento di top club europei nel caso in cui il Chelsea aprisse al prestito, ma Mourinho giocherà le sue carte per convincere Lukaku. (La Repubblica)

Ore 10:25 – LE ALTERNATIVE SE SFUMA LUKAKU – Il sogno Lukaku sembra sempre più realizzabile, ma Pinto deve tenere pronte le alternative. Nella lista della Roma ci sono Bruno Petkovic (28) della Dinamo Zagabria, Noah Ohio (20) del Liegi, Hugo Ekitike (21) del Psg, Jhon Cordoba (30) del Krasnodar e Mohamed Bayo (25) del Lille. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – LUKAKU-ROMA, TRATTATIVA APERTA – Il Chelsea e la Roma starebbero trattando per il passaggio di Romelu Lukaku (30) ai giallorossi in prestito. Il belga ha detto no alla Juventus, adesso vuole solo i capitolini…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – AZMOUN, ATTESO PER OGGI L’ANNUNCIO – Sardar Azmoun (28) svolgerà oggi le visite mediche a Villa Stuart, poi le firme a Trigoria. L’annuncio è atteso in giornata, o al massimo domani.

