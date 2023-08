A Verona riecco Dybala e Pellegrini. E le fasce cambiano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma più di qualità, e se vogliamo anche più offensiva, quella che scenderà in campo sabato prossimo a Verona contro l’Hellas per la seconda giornata di campionto.

Dopo il passo falso interno contro la Salernitana, ora i giallorossi mirano ai tre punti sul non semplice campo dei veneti, vittoriosi all’esordio contro l’Empoli. Mourinho ritrova due calciatori fondamentali: Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini tornano a disposizione dopo il turno di squalifica, e partiranno titolari.

La Joya farà coppia con Belotti, unico centravanti su cui potrà contare l’allenatore portoghese visto che dal mercato non sono in arrivo rinforzi. Il capitano giallorosso invece dovrebbe togliere il posto a Bove e non ad Aouar, che è apparso tra i migliori contro la Salernitana.

Difficile che Renato Sanches possa giocare titolare, il portoghese comincerà di nuovo dalla panchina. Conferma in vista anche per Cristante, anche se Paredes ha fatto vedere di essere pronto all’uso. Occhio alle fasce: sia Karsdorp che Zalewski insidiano pesantemente Kristensen e Spinazzola, apparsi sotto tono all’esordio in campionato. Confermata in blocco invece la difesa.

