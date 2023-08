Roma tra Zapata e Lukaku

AS ROMA NEWS – La Roma insiste per Zapata, il sogno possibile, ma ancora non chiude. Perchè dietro al sogno possibile c’è quello impossibile (o quasi), che prende il nome di Romelu Lukaku.

Partiamo dalla trattativa in corso con l’Atalanta per il colombiano: le parti non hanno ancora trovato una quadra sulle cifre dell’affare. La Roma ha acconsentito di prendere Zapata in prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma non c’è ancora accordo su prezzi, bonus e modalità di pagamento.

Le parti continuano a trattare, con Tiago Pinto che, forte della parola del giocatore, ha stabilito una deadline prima di mollare la presa: se l’affare non troverà uno sbocco entro le prossime 48 ore, allora il general manager cambierà obiettivo.

Il problema è capire quale altro attaccante pronto all’uso possa prendere la Roma. Ekitike, Broja, William Josè e tutti gli altri nomi che i giallorossi hanno sondato in questi giorni sono profili che rappresentano o giovani scommesse che non conoscono il nostro campionato o calciatori che non convincono Mourinho.

Ed eccoci arrivati al sogno (quasi) impossibile: parliamo di Romelu Lukaku, per il quale al momento non è in corso una trattativa. Il Chelsea al momento non ha intenzione di cederlo in prestito (ai Blues resta solo uno slot libero per i trasferimenti a titolo temporaneo) e chiede una trentina di milioni per liberarlo.

Al momento però, nonostante i sondaggi, il club inglese non ha trovato nessun acquirente pronto a sborsare quella cifra e ad accollarsi il super stipendio del belga. Il calciatore, dal suo canto, aspetta ancora la Juventus. Per ora lo scambio con Vlahovic non si è materializzato, ma non è escluso che il Chelsea si rifaccia sotto nelle prossime ore.

E la Roma? Come detto, per ora nessuna trattativa. Ma i giallorossi starebbero aspettando gli ultimissimi giorni di mercato per provare a prenderlo in prestito gratuito, chiedendo al Chelsea di pagare almeno il 60% del suo stipendio. Se giocatore e club inglese dovessero essere ancora senza proposte allettanti, potrebbero pensarci. Solo così la suggestione Lukaku potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto.

