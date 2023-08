Zapata, Pinto dà l’ultimatum all’Atalanta: accordo entro 48 ore o la trattativa salta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ancora nessun accordo per Duvan Zapata. Il giocatore colombiano ha già detto sì ai giallorossi, ma Roma e Atalanta sono ancora distanti sul prezzo finale e sulle modalità del trasferimento.

Aspetti tutt’altro che irrilevanti, visto che siamo arrivati al 23 agosto, che tra una settimana il mercato chiuderà i battenti, e che la Roma tornerà di nuovo in campo tra tre giorni esatti sul campo non semplice del Verona. Mourinho sarà ancora senza centravanti titolare (o di scorta, visto il debutto di Belotti). Un problema. Tiago Pinto però sembra ormai determinato ad andare avanti con questa strategia fino a fine mercato: il rinforzo in attacco arriverà solo negli ultimi giorni di contrattazioni.

Il grande favorito resta Zapata: l’ottimismo sulla fumata bianca resta alto, ma va trovata una quadra sulle cifre. Il nodo è rappresentato proprio dal prezzo del cartellino e da come la Roma intende raggiungere i 10 milioni chiesti dall’Atalanta per il colombiano. Tiago Pinto ha deciso di “spezzare” quei soldi in 5 milioni di parte fissa e 5 di bonus, raggiungibili solo a determinate e non scontate condizioni, tra cui presenze e obiettivi.

L’Atalanta non è convinta, e continua a tentennare specie ora che dovrà fare a meno di El Bilal Tourè per almeno tre mesi. Tiago Pinto però sa che non può tirarla troppo per le lunghe, e allora ha deciso di fissare una deadline, lanciando un ultimatum ai bergamaschi: se entro le prossime 48 ore non si troverà un accordo, la Roma farà saltare il banco e cambierà obiettivo. Una mossa volta a stanare i bergamaschi.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero