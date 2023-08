“ON AIR!” – CIARDI: “Lukaku? Le parti interessate non smentiscono”, PRUZZO: “Lasciamolo stare, non è roba per la Roma”, NARDO: “Pinto trova sempre ostacoli, è preoccupante”, TRANI: “Con Morata sistemerebbe tutto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma al 23 agosto è in grave ritardo. Il mercato chiude il 1 settembre. Di Lukaku, per quanto ho provato a verificare dall’altro ieri pomeriggio, c’è un’assenza di perentorietà. E non ho parlato con esperti di mercato, ma provando ad andare dalle parti interessate. La cosa che ci ha colpito è che nessuna delle campane interessate ci ha risposto: “No, ma cosa dite”. Diciamo le cose come stanno: la storia di Zapata ha rotto le palle. La Roma poi può smentirci prendendo un grande attaccante, ma a oggi fino a questo momento ha commesso una serie di errori che ne bastava un terzo, nemmeno la metà. Perchè Zapata è un nome di Pinto. Che a Mourinho piace, ma sul quale anche lui ha dei dubbi sulla tenuta fisica…”

David Rossi (Rete Sport): “Prima c’era la storia di Cristiano Ronaldo alla Roma, ora questo giochino lo fanno con Lukaku. Così se arriva Zapata, dopo che la gente ha fatto la bocca a Lukaku senza nessun motivo, diranno “ma che ci fai“. E questo sarà. Ma se stiamo parlando di una campagna acquisti fatta solo di parametri zero e prestiti, come vi sembra possibile che la Roma possa prendere Lukaku? L’anno scorso l’Inter gli ha dato otto milioni per il prestito onoroso di un anno, soldi a fondo perduto, e in più ha pagato 10 milioni netti di ingaggio…alla fine Lukaku gli è costato 30 milioni lordi per averlo un anno in prestito…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Come finirà la storia dell’attaccante tra Zapata, Lukaku e cerino in mano? Tra queste opzioni direi Zapata… Lukaku? Vi ricordo che per provare a prendere Marcos Leonardo la Roma ha proposto 10 più 6 di bonus, pagabili in più rate, con prima rata a gennaio 2024…ragazzi, cerchiamo di far funzionare il cervello…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “La Roma per l’attaccante deve puntare tutto su un nome che può garantirti un determinato tipo di livello. Devi chiudere per Zapata, e poi sperare. Il Chelsea ha ancora uno slot libero per i prestiti. La Roma deve chiudere per Zapata, e poi provare fino all’ultimo a prendere Lukaku. Morata? Il problema vero che risulta a me è che lo spagnolo vuole fortemente la Juventus…”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Zapata? L’Atalanta ha i dubbi, prima tratta, poi si tira indietro dopo che le visite mediche erano già state fissate e tu sei completamente impreparato. Il problema è che tu non hai scelto un giocatore, sembra che si aspetti che alla Roma gli caschi un giocatore addosso. Questo mi preoccupa. Lukaku sarebbe pronto, ma gli devi far trovare la forma fisica. Le alternative? Non so che sia rimasto in Italia…Se oggi parti per Madrid, Morata lo prendi. Lui non è un titolare inamovibile nell’Atletico. E’ sano, gioca di testa, gioca di piede. E’ perfetto. Con lui sistemeresti il rapporto sia con l’allenatore che con l’ambiente. Tu devi rispettare i 40mila abbonati, devi dare super fiducia a questa gente…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La strategia della Roma è poco chiara. Non siamo più a giugno o a luglio, in questa situazione mi è poco chiaro perchè la Roma non decide l’attaccante da prendere, facendo uno sforzo e chiudendo la questione. Su nessuna pista la Roma è andata fino in fondo dicendo: “Questo giocatore mi serve, e lo prendo lo stesso“. Non è successo con Scamacca, non è successo con Morata, e non sta succedendo con Zapata. Questo resta un po’ un mistero al 23 agosto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se Morata torna alla Juventus per la quarta volta ha qualche problema con sé stesso…basta, non puoi tornare nello stesso posto per diciotto volte, ci dovrebbe essere anche la voglia di provare anche esperienze diverse, altrimenti giri sempre le stesse squadre… La Roma? E’ evidente come abbia visto sfumare tutte le sue aspettative di mercato. Pinto era convinto di poter prendere più facilmente Zapata, e invece su ogni obiettivo trova sempre ostacoli che non si aspettava. Ora ti ritrovi a pochi giorni dal mercato ancora senza centravanti, e questo comincia a essere preoccupante…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Lukaku? Mi sembra solo una cosa mediatica, non ci credo che la Roma ci stia sopra. Sulla punta ne abbiamo sentite di tutte: Scamacca, Morata, Abel Ruiz, Marcos Leonardo…Tutti nomi sondati, ma il sondaggio è una cosa, prenderli è un altro conto. La Roma non ha messo i soldi per acquistarli, non ha mai affondato veramente. La Roma non può non prendere un centravanti, deve prenderlo. Lukaku in questi ultimi anni ha fatto solo capricci…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lukaku lo lascerei stare, non è roba per la Roma a quei costi. Guadagna un milione netto al mese. Lasciamo perdere. Evidentemente Pinto ha un jolly nel taschino a noi sconosciuto, e aspettano fino all’ultimo giorno. Tanto ora la situazione è chiara, giocherà Belotti con Dybala e Pellegrini. Io non escluso che nel taschino di Pinto ci sia un giocatore, che magari è un esubero di qualche grosso club. Se la Roma prendesse Xapata farebbe il suo, è un giocatore di comprovata esperienza, non prenderesti un ripiego. Ha qualche problematica, ma è la storia di questo mercato. Ma in questa settimana devi concretizzare un acquisto…”

