A volte ritornano: Emerson Palmieri e Digne per la fascia sinistra giallorossa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il riscatto di Angelino non basta a sistemare la fascia sinistra, che con ogni probabilità perderà Leonardo Spinazzola a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Per questo Ghisolfi e De Rossi sono al lavoro per trovare un altro terzino che possa rappresentare qualcosa in più di un’alternativa all’ex Lipsia su quella fascia.

E così, tra i tanti nomi su cui si è discusso con il nuovo ds, ne spuntano due che a Trigoria sono piuttosto conosciuti. Il primo è Emerson Palmieri, 29 anni, esterno italo-brasiliano che gioca attualmente nel West Ham: per lui 36 presenze stagionali in Premier League, con 1 gol e due assist realizzati. Il terzino mancino gode di una valutazione accessibile e un contratto che scade nel 2026 con opzione fino al 2027. Bisognerebbe lavorare sull’ingaggio ma la volontà del ragazzo potrebbe fare la differenza.

Ma nei radar di Ghisolfi ci sarebbe anche un altro ex giallorosso: si tratta di Lucas Digne, 31 anni da compiere il prossimo luglio, che veste la maglia dell’Aston Villa. Il nazionale francese era stato ad un passo dal Nizza la scorsa estate: operazione praticamente chiusa per 8 milioni prima che Acuna, individuato per dalla società inglese per rimpiazzarlo, s’infortunasse per un problema all’anca. Stop di un mese e mezzo e addio al trasferimento.

Digne ha lasciato un buon ricordo a Roma nella stagione 2015-16, quando arrivò in prestito dal Psg, e sarebbe un ritorno gradito. Anche lui, come Emerson Palmieri, ha una valutazione che si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

Fonte: Il Messaggero

