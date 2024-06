Calciomercato Roma, si riaccende la pista Aston Villa per Abraham

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Tammy Abraham resta sul mercato, con la Roma che attende offerte per il suo centravanti, tornato in campo a fine stagione dopo essere rimasto a lungo fermo ai box per un infortunio al ginocchio. Ghisolfi aspetta offerte, e qualcosa sembra già bollire in pentola.

Il nove giallorosso, che il primo anno nella Capitale aveva fatto faville, ha ancora qualche estimatore in Premier League, suo habitat naturale: stando a quanto racconta Marco Conterio, giornalista di Rai Sport e Tuttomercatoweb, sull’inglese è vivo l’interesse dell’Aston Villa, a caccia di un altro centravanti da affiancare a Ollie Watkins.

🟡🔴 La #Roma deve fare 10 milioni di plusvalenze entro fine giugno e in uscita resta Tammy Abraham. Può riaccendersi la pista #AVFC #AstonVilla che cerca un centravanti da affiancare a Ollie Watkins pic.twitter.com/8Zs1qGPQyH — Marco Conterio (@marcoconterio) June 6, 2024

La Roma non sembra intenzionata a voler puntare ancora sull’ex Chelsea e per questo aspetta offerte: il prezzo fissato per Abraham è di circa 25 milioni di euro. Cifra ampiamente alla portata dei club della Premier, pronti a scommettere sull’attaccante giallorosso, perfettamente guarito dall’infortunio al ginocchio che ne ha compromesso la stagione.

