Roma, piano d’attacco

AS ROMA NEWS – Avanti tutta su Federico Chiesa. Daniele De Rossi sogna un tridente formato da Dybala, Chiesa e un centravanti di livello che non dovrebbe essere Lukaku ma nemmeno Tammy Abraham. Il piano di Ghisolfi è quello di cedere l’inglese in Premier e con quei soldi puntare su un nuovo centravanti.

Non solo. Anche Shomurodov, Belotti e Zalewski sono sul mercato, e il ds spera di riuscire a raggranellare un tersoretto da investire sugli altri rinforzi necessari a rendere più completo il reparto avanzato: la Roma sta seguendo Politano del Napoli e Kalimuendo del Rennes. Ma la priorità di De Rossi è Chiesa, per il quale si registrano passi avanti significativi in attesa che la trattativa vera e propria possa prendere piede.

L’agente Fali Ramadani è atteso nella Capitale la prossima settimana per un incontro con Ghisolfi: il faccia a faccia servirà a capire le reali intenzioni dei giallorossi e le possibilità di arrivare a una fumata bianca nel corso delle prossime settimane. Chiesa è intrigato dalla possibilità di giocare nella Roma, e i compagni giallorossi in nazionale lo stanno letteralmente braccando giorno e notte nella speranza di convincerlo a rompere definitivamente con la Juventus e trasferirsi a Trigoria.

Con Ramadani il ds Ghisolfi parlerà anche di Simon Banza, 27 anni, attaccante del Braga autore di 24 gol in stagione, e Jeremie Boga, ex Sassuolo che il direttore sportivo giallorosso conosce molto bene. Per quanto riguarda il centravanti, molto, se non tutto, dipenderà dal destino di Abraham: se la Roma riuscirà a piazzare l’ex Chelsea a un prezzo conveniente (25 milioni) potrà puntare forte su un attaccante di spessore con cui rimpiazzarlo. Oltre a Kalimuendo, occhi puntati su Gimenez del Feyenoord: costa 35 milioni, al momento un prezzo fuori budget per i giallorossi. A meno che il mercato in uscita non dia una mano a Ghisolfi.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo / Il Messaggero / La Repubblica

