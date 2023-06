Abbonamenti boom: oltre 36mila tessere vendute, diversi settori già sold out

NOTIZIE AS ROMA – Si conclude con oltre 36.500 tessere sottoscritte la fase 1 della campagna abbonamenti della Roma, chiusa con circa 3.000 tifosi in più pronti a sostenere i giallorossi in tutte le partite in casa del campionato rispetto alla scorsa stagione.

Sono già sold out le due curve, i Distinti Sud e Nord Est e diversi settori della Tribuna Tevere (Nord, Sud, Centrale, Top Sud).

28.576 persone, l’83% di coloro che lo avevano acquistato nella scorsa stagione, hanno rinnovato il proprio abbonamento, a fronte di 7.998 nuove tessere staccate. 2.170, invece, gli acquisti dopo la finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia.

Dalle ore 17:00 di oggi e fino alle 15 di domani, i tifosi potranno cambiare posto nello stesso settore esclusivamente tramite l’app Il Mio Posto. Domani alle 16, infine, avrà inizio la fase 2 della campagna abbonamenti.