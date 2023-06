La Roma accelera per N’Dicka, pronte le visite mediche

AS ROMA NEWS – Accelerata netta della Roma su N’Dicka dopo che il Milan ha provato a inserirsi sul difensore nei giorni scorsi.

Tiago Pinto, attivo sul fronte cessioni, non perde di vista gli affari (rigorosamente a parametro zero) in entrata e sta per affondare il colpo: accordo blindato con gli agenti del calciatore, e visite mediche prenotate.

Già la prossima settimana il francese sarà nella Capitale (il 15 giugno la data esatta) per effettuare i controlli di rito e mettere nero su bianco il contratto quinquennale che lo legherà alla Roma.

Le manovre di disturbo del Milan sembrano essersi concluse con un nulla di fatto. Ma un nuovo duello di mercato sembra stia per nascere con Tielemans: il belga, anche lui in scadenza di contratto, ora è finito nel mirino dei rossoneri oltre che in quello della Roma. In questo caso però la partita sembra apertissima.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Gianlucadimarzio.com