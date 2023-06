Icardi vuole la Champions, Pinto chiama Morata

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Si raffredda la pista Icardi. L’attaccante argentino sembrava essere uno degli obiettivi più caldi per l’attacco della Roma del prossimo anno, ma la volontà del giocatore sembra essere un’altra.

L’argentino, fresco vincitore del campionato turco con la maglia del Galatasaray, sembra essere poco attratto dall’ipotesi Roma: Icardi, scrive oggi Leggo, vorrebbe infatti giocare la Champions League, e quindi preferisce restare ai turchi piuttosto che trasferirsi nella Capitale.

Tiago Pinto nel frattempo ha riallacciato i contatti con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. Lo spagnolo è un amico fraterno di Paulo Dybala (la Joya ha fatto da padrino ai figli) e due giorni fa ha postato proprio una foto dei piccoli con la maglia della Roma.

Così come Icardi ha il contratto in scadenza 2024, ma costa di più (circa 22-24 milioni). Per questo sono due le vie: aspettare luglio a bilancio chiuso o inserire Ibanez nella trattativa.

Di diverso avviso il Corriere dello Sport: secondo il giornale sportivo romano, lo spagnolo ha recentemente rinnovato l’accordo con l’Atletico Madrid fino al 2026 e questo renderebbe più difficile l’ipotesi di un acquisto, ma potrebbe facilitare quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, una soluzione che potrebbe essere utilizzata anche dalla Roma.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport