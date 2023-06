Frattesi, Roma sempre al primo posto: Missori e Volpato verso Sassuolo

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma non si ferma a Aouar. Nella testa di Mourinho c’è bisogno di un altro centrocampista considerate le partenze certe di Camara e Wijnaldum, di rientro ai club di appartenenza dopo due prestiti non troppo fortunati.

Giocatori che però andranno rimpiazzati numericamente, visto che Mou, quando li ha avuto a disposizione, ci ha spesso fatto affidamento nelle rotazioni.

Ecco perchè Pinto ha sondato Youri Tielemans con grande attenzione: il belga però ha diversi estimatori, sia in Italia (Milan su tutti) che in Premier. E proprio la volontà del calciatore di restare in Inghilterra potrebbe fare la differenza.

Per questo il general manager portoghese è tornato a battere la pista Frattesi: il giocatore continua a mettere la Roma al primo posto delle sue preferenze. Al Sassuolo possono finire Missori e Volpato (più il 30% concordato).

Edoardo Bove invece non dovrebbe muoversi da Trigoria: il giocatore ha fatto sapere di non voler lasciare la capitale.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport