Costo della rosa e bilancio, la tagliola Uefa: ecco perché i Friedkin devono vendere

NOTIZIE AS ROMA – Costo della rosa e bilancio da tenere sotto controllo all’insegna dei “requisiti di stabilità”. Sono i due fattori che la Roma deve tenere in considerazione per rispettare i paletti finanziari imposti dall’Uefa in seguito al “settlement agreement” firmato a settembre 2022 dopo la violazione del fair play finanziario.

In cosa consiste? E perché condiziona in modo così evidente i piani di Mourinho e le conseguenti scelte di mercato? Lo provano a spiegare oggi sia il Corriere che la Gazzetta dello Sport.

Per il primo punto, la Roma potrà inserire nuovi giocatori nella lista Uefa solo se il costo della rosa sarà inferiore a quello inserito nella lista della fase ad eliminazione diretta dell’ultima Europa League: ecco anche perché a gennaio lì è stato inserito Zaniolo, per tenere alto il valore della lista.

Il costo della rosa deve essere sempre in positivo rispetto all’anno precedente. Se ciò non accade, il club non può inserire nuovi giocatori nella stessa lista come è accaduto, per citare un caso, a febbraio con Solbakken. L’operazione di abbassamento si esegue tagliando il costo totale della rosa di stagione in stagione, finché il periodo di osservazione di Nyon non termina.

La Roma inoltre si è impegnata a migliorare il suo bilancio in modo che a fine 2026 la somma del “deficit aggregato” non superi i 60 milioni, passando da vari obiettivi intermedi. Tramite le plusvalenze, questa soglia ovviamente scende. Ecco perché la Roma, che ha già accantonato 12,5 milioni a titolo di contributo Uefa (prevedendo già nell’esercizio 2021-22 un’ulteriore multa di 7,5 milioni per il mancato rispetto di alcuni obiettivi), deve fare delle operazioni vantaggiose il prima possibile.

È centrale in questo discorso la cosiddetta “quota di ammortamento” dei calciatori, cioè la procedura che permette alle società di ammortizzare nel corso degli anni un acquisto (incluse le commissioni). Facciamo un esempio, semplificando il concetto: se X è stato pagato 50 milioni e ha firmato un contratto di 5 anni, la società spalmerà l’investimento con una quota annua a bilancio di 10 milioni. I prolungamenti, come quello di Kumbulla fino al 2027, diluiscono l’ammortamento e lo rendono meno “impattante” sul bilancio.

Il mancato rispetto del settlement agreement ha come conseguenza una gamma di sanzioni, dalla multa al blocco del mercato, fino all’esclusione per tre stagioni dalle coppe a partire dal 2027-28.

