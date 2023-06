El Shaarawy e Solbakken, due frecce per Mou: lo Special One toglie Ola dal mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho vuole tenersi stretto sia Stephan El Shaarawy che Ola Solbakken, due giocatori molto utilizzati nelle rotazioni dal tecnico giallorosso.

Il Faraone sta trattando il rinnovo con il club, c’è distanza tra l’offerta (al ribasso) della società e la richiesta del giocatore, ma la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme, e questo lascia ben sperare sulla fumata bianca.

Mourinho si fida ciecamente di Elsha, giocatore utile per coprire diversi ruoli in rosa, e spera di averlo con sé anche l’anno prossimo. Non dovrebbe muoversi da Trigoria nemmeno l’esterno norvegese Ola Solabkken, finito nel mirino di club esteri, francesi in primis.

Stando a quanto racconta oggi Il Romanista, lo Special One è stato favorevolmente colpito dalle potenzialità dell’ex Bodo, al suo primo anno in Italia, e vuole puntarci anche l’anno prossimo. Per questo Solbakken non si muoverà da Trigoria.

Fonte: Il Romanista