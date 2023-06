Il Celta Vigo non riscatta Perez. L’annuncio del club: “Torna alla Roma, lo ringraziamo per l’impegno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Carles Pérez, Óscar Rodríguez e Haris Seferofić torneranno ai loro club di appartenenza dopo aver completato il loro periodo di prestito al Celta. Vogliamo ringraziarvi per il vostro impegno e il vostro coinvolgimento e augurarvi buona fortuna per il vostro futuro professionale e personale”.

Così il Celta Vigo ha salutato Carles Perez su Twitter. Il giocatore nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler rimanere in Spagna. Adesso farà ritorno nella Capitale, in attesa di un nuovo collocamento.

I tifosi del Celta non l’hanno presa troppo bene e hanno risposto con diversi messaggi di disappunto all’annuncio del club di non trattenere Perez.