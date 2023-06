“ON AIR!” – PUGLIESE: “Ndicka acquisto importante”, FERRETTI: “Aouar? Buono, ma non facciamoli passare per fenomeni”, PIACENTINI: “Morata? Preferisco Icardi”, CIARDI: “Con Xhaka avresti un centrocampo di tutto rispetto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Rui Patricio? Do sei a mezzo alla sua stagione, ma è un punto interrogativo sul futuro. Ha avuto qualche piccolo inciampo. Ibanez ha deluso ma secondo me è forte, io ci punterei. Se è un giocatore che ti porta soldi sul mercato significa pure che ha qualità…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Morata o Icardi? Io prenderei Icardi. Tra i difensori il migliore è stato Smalling, tra gli esterni io faccio fatica, sono tutti insufficienti, forse il meno peggio è stato Celik. A centrocampo il migliore è stato senza dubbio Matic, così come Dybala per l’attacco. Quando si parla di spina dorsale è proprio questa: Smalling, Matic, Dybala. Magari qualcuno ha perplessità sul portiere, ma io ci metterei la stra-firma su tutti e quattro. Voto a Mourinho? Sette… Peggior arbitro dell’anno? Forse Orsato, con la doppietta Milan-Bologna ti ha levato cinque punti e ti ha condizionato la stagione nel momento cruciale, per cui dico lui. Ovviamente tolto Taylor, che merita una categoria a parte…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sulle fasce ci sono due o tre fedelissimi: Spinazzola sta alla Roma dal 2018, Zalewski è una scoperta di Mou, Karsdorp è uno dei giocatori con più militanza nella Roma. Di questi conosciamo pregi e difetti. Zalewski ha delle attenuanti sulla sua stagione. Per il resto sappiamo di che pasta sono fatti questi giocatori, compreso Celik. Il problema della Roma sulle fasce o si risolve internamente o con un nuovo acquisto, che potrebbe starci. La Roma cerca ancora un centrocampista centrale: se prendessi il tuo Xhaka a distanza di due anni avresti un centrocampo di tutto rispetto: potresti scegliere tra lui, Matic, Cristante, Aouar, Bove e Pellegrini. Caspita, ne avresti sei…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Ibanez non può valere 35 milioni, ti ha fatto perdere 5 partite. Se ne riuscissi a ottenere 30 io firmerei col sangue. Se valutassimo Ibanez 40 milioni, Van Dijk quanto dovrebbe costare, 250 milioni? A me risulta, anche tramite l’agente del calciatore, che a 30-35 milioni si fa fatica a venderlo dopo aver fatto un giro di orizzonti sulle società interessate. Degli esuberi, giusto Perez e Kluivert potresti sperare di vendere, anche Reynolds ma ci fai poco, gli altri sono giocatori che non vengono da stagioni esaltanti. Quello sarà un altro problema. O abbassi le pretese o questi giocatori ti restano dentro casa… Ndcka è un giocatore importante, viene da 5 anni di Bundesliga, ha vinto un’Europa League con l’Eintracht. Aouar se sta bene ha qualità, ha fantasia. Il vero problema è la punta: Nzola e Icardi sono nomi che vengono smentiti da Trigoria, ma smentivano pure Matic e Dybala…Chi prenderei tra Morata e Icardi? Io prenderei l’argentino, è un animale da gol…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Falcone lo adoro, è un tifosissimo della Roma, è un giocatore pazzesco. Ma continuo a dirvi che Rui Patricio non è in discussione, è un fedelissimo di Mourinho, e in rosa ci sono altre problematiche da sistemare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Problema realizzativo? La Roma deve comprare giocatori buoni e metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio, a cominciare dalla punta. Aouar? Appena si mettono la maglia della Roma noi subito li consideriamo fenomeni. Aouar è buono, però mi chiedo: perchè si arriva ad avere il parametro zero? Il parametro zero spesso è un imbocco pericoloso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi sembra di aver capito che entro una certa data la Roma debba trovare 15 milioni per pareggiare quello che viene chiamato il suo “onere” e non so dove recupererà questi soldi. Credo che ci siano dei parametri da seguire. Io investirei gran parte del denaro su Mauro Icardi. Se c’è una possibilità investirei tutto su un centravanti come lui perché credo sia arrivato il momento di farlo…”

Redazione Giallorossi.net

