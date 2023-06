N’Dicka-Roma, Sky Sport: “Gli agenti hanno chiesto l’invio dei documenti per perfezionare il contratto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti importanti sul fronte Evan N’Dicka, 23 anni, difensore francese che la Roma sta per portare a Trigoria.

Oggi il Corriere dello Sport ha raccontato come il giocatore sia pronto a firmare per i giallorossi, con tanto di visite mediche già fissate per giovedì prossimo, 15 giugno.

In queste ore anche Sky Sport svela nuovi particolari che avvicinano sempre di più N’Dicka alla Roma: gli agenti del francese hanno chiesto al club di inviare gli ultimi documenti per perfezionare il contratto che lo legherà ai capitolini.

Il Milan aveva provato a inserirsi, ma da Trigoria c’è sempre stata una certa sicurezza: il centrale aveva dato la parola a Mourinho e non sembra orientato verso ripensamenti dell’ultima ora.

Fonte: Sky Sport