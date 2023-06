Roma, sale Scamacca

AS ROMA NEWS – Molto più che un’idea. La Roma pensa al ritorno in Italia di Gianluca Scamacca, altro ex giallorosso che come Frattesi piace parecchio a Tiago Pinto.

Un’occasione in prestito che il gm sta valutando con grande attenzione. L’infortunio di Abraham rende necessario l’acquisto di un attaccate, ma senza prevedere investimenti pesanti visto che l’inglese resterà a Trigoria a spese dei Friedkin.

Per questo si cerca sul mercato un centravanti di livello, ma prendibile in prestito, rimandando alla prossima estate l’eventuale acquisto a titolo definitivo.

Il nome su cui sembrano convergere le idee di Tiago Pinto è quello dell’ex attaccante del Sassuolo, che ha vissuto una brutta stagione in Premier al suo primo anno: per Scamacca 16 presenze e tre gol in campionato, gli stessi realizzati in Conference League prima che l’infortunio al menisco lo mettesse fuori dai giochi.

Su giocatore azzurro però non c’è solo la Roma: oltre ai giallorossi anche il solito Milan sta pensando a Scamacca per rinforzare il reparto avanzato dopo l’addio al calcio di Ibrahimovic.

Fonti: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com