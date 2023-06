Roma, ritiro a Trigoria dal 10 luglio. Poi la tournée in Asia: il calendario

NOTIZIE AS ROMA – L’appuntamento per l’inizio della prossima stagione è fissato a un mese esatto. Il 10 luglio la squadra giallorossa si riunirà a Trigoria per iniziare a preparare la terza stagione sotto la guida di Mourinho.

A differenza dei due anni precedenti i giallorossi resteranno a Trigoria senza volare ad Algarve, ospite degli ultimi ritiri guidati dallo Special One.

La preparazione al prossimo campionato nel comfort del Fulvio Bernardini proseguirà fino al 22 luglio quando la Roma partirà per la tournee asiatica.

Nel Korea Tour inizieranno le amichevoli che avvicineranno la Roma alla prima giornata di campionato, prevista per il 20 agosto: Tottenham (26 luglio), Wolverhamphon (29 luglio), Incheon United (1 agosto) i primi test già in programma.

Fonte: Corriere dello Sport