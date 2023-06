Mourinho chiama Tielemans, Roma in attesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo Aouar, la Roma punta Tielemans. Tiago Pinto spera di rifarsi il centrocampo a parametro zero, assicurandosi un giocatore nel pieno della carriera (26 anni), talentuoso e che ha già maturato un’esperienza importante in Premier.

Il problema però è che un profilo come quello del belga attira parecchie pretendenti, e rende piuttosto difficile il compito di Pinto. Su Tielemans infatti ci sono anche diversi club inglesi (Aston Villa, ma anche Arsenal e Manchester United) oltre al Milan, che può garantirgli la Champions.

Per questo la Roma ha dovuto calare il suo asso per cercare di attrarre l’ormai ex giocatore del Leicester: Josè Mourinho, scrive oggi il Corriere dello Sport, si è speso in prima persona chiamando Tielemans per convincerlo a sposare la causa romanista.

Se la telefonata di Mou sarà sufficiente a spostare l’ago della bilancia è difficile dirlo: Tielemans sembra orientato a voler restare in Inghilterra. La Roma però sta alzando il pressing. Ora non resta che attendere la decisione del belga.

Fonte: Corriere dello Sport