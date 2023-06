Ibanez, offerte ferme ai 20 milioni: la Roma attende rilanci

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roger Ibanez è il giocatore con cui Tiago Pinto mira a fare cassa, specialmente dopo che Tammy Abraham si è infortunato gravemente al ginocchio nell’ultima giornata di campionato.

Il difensore brasiliano ha diversi estimatori all’estero, sia in Spagna (Atletico Madrid) che in Inghilterra (Tottenham), ma al momento le richieste della Roma non collimano con le potenziali proposte che i club interessati sono disposti ad avanzare.

Gli agenti di Ibanez stanno scandagliando il mercato, con Pinto che ha dato loro mandato a presentarsi con offerte concrete in mano, ma al momento i club che vorrebbero il difensore giallorosso hanno fatto sapere di voler spendere al massimo 20 milioni per averlo.

Una cifra che non soddisfa le richieste di Tiago Pinto: il gm partiva da una richiesta iniziale di 40 milioni, nella speranza di poter vendere Ibanez intorno ai 30-32 milioni. Per questo per ora non è ancora in piedi una vera e propria trattiva per la cessione del calciatore.

La Roma attende rilanci, ferma nell’intenzione di non svendere un giocatore giovane con un grande potenziale, espresso solo in parte in giallorosso. Pinto nel frattempo spera di generare plusvalenze in altri modi: cessione degli esuberi e di qualche giovane (Volpato in primis) che possono permettere al club di rispettare gli accordi presi con la Uefa.

Giallorossi.net – G. Pinoli