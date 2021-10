ABRAHAM: “Con Mou ho imparato più in poche settimane che in tutta la mia vita. Mi ha detto: ‘Vuoi goderti il sole o restare sotto la pioggia?'”

AS ROMA NEWS – A Tammy Abraham sono bastate poche partite per entrare nel cuore dei tifosi. Faccia da bravo ragazzo, modi gentili, sempre disponibile con i tifosi, ma quando entra in campo il centravanti inglese si trasforma.

Oggi il nuovo numero nove giallorosso parla al The Guardian spendendo parole al miele per Josè Mourinho, l’allenatore che lo ha voluto a tutti i costi alla Roma: “In poche settimane con lui ho imparato tanto quanto in tutta la mia vita“, le parole di Abraham.

L’inglese ha le idee chiarissime sui suoi obiettivi personali: “Voglio essere tra i migliori del mondo quando si parla di attaccanti. È il mio obiettivo e non mi fermerò finché non ci arriverò“.

L’attaccante racconta anche come è stato facile convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Così Mou lo ha stuzzicato: “Un giorno, la scorsa estate, mi squillò il telefono. Risposi… Era José. Mi disse: ‘Vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?’. Poi ho scelto la Roma ed è ora di far vedere chi sono”.

E mai scelta fu più giusta. Abraham alla Roma ha riconquistato subito un posto in nazionale, per Mourinho è un intoccabile, i suoi nuovi compagni lo hanno accolto benissimo e per i tifosi è già un idolo. Meglio di così non poteva proprio andare.