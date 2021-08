Abraham, dall’Inghilterra: “Il giocatore ha già un accordo con l’Arsenal”

AS ROMA NEWS – Se in Italia si continua a dare per molto vicino l’affare Abraham alla Roma, in Inghilterra non sembrano dello stesso avviso.

Stando a quanto riferisce il quotidiano britannico on line “Metro“, Tammy Abraham avrebbe già raggiunto un accordo con l’Arsenal e quindi sarebbe orientato a non accettare la corte della Roma.

Il Chelsea invece preferirebbe cedere il proprio attaccante fuori dalla Premier League, e per questo vorrebbe venderlo ai giallorossi. Ma la volontà del calciatore sarà decisiva. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net