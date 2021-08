Calciomercato Roma: accordo tra Florenzi e il Milan, ma la Roma spinge per l’obbligo di riscatto

CALCIOMERCATO AS ROMA – Emergono nuovi dettagli riguardo la trattativa in corso che porterebbe portare Florenzi al Milan. Il club rossonero sta lavorando per trovare l’intesa con la Roma, dopo aver già raggiunto un accordo di massima con il laterale giallorosso.

Stando a quanto riporta il portale Calciomercato.com, Florenzi sarebbe felice della nuova destinazione, tanto che avrebbe già deciso di cambiare numero di maglia abbandonando il numero 24.

Il Milan continua a spingere per un prestito con diritto di riscatto, ma i giallorossi spingono per ottenere l’obbligo fissato a circa 6 milioni di euro.