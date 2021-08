Tuchel: “Abraham? Vuole giocare di più, è in rosa ma valutiamo costantemente la sua situazione”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida in Supercoppa europea contro il Villarreal ha commentato le voci riguardo Tammy Abraham e il suo possibile arrivo alla Roma.

Queste le parole dell’allenatore: “Non commenterò la sua situazione, se sia vero o meno. È in rosa, ha disputato delle buone partite di preparazione. Non era chiaramente felice dell’ultimo semestre e forse ha un motivo per non esserlo.”

“Forse è stata colpa mia per non averlo spinto o non essermi fidato di lui come degli altri. Posso capire che vuole più minuti. Tammy è uno dei giocatori di cui valuteremo costantemente la situazione. Non ci sono novità per domani, è disponibile”.