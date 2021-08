Di Marzio: “Dzeko atteso a Milano domani. Mourinho ha contattato Abraham, la risposta entro due giorni”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Dzeko all’Inter, ormai è fatta. Stando a quanto riferisce in questi minuti il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Roma ha dato l’ok per il trasferimento del giocatore.

Il giocatore è atteso per mercoledì a Milano, dove inizierà questa la sua nuova avventura in Serie A.

La Roma intanto continua a puntare forte su Abraham, e c’è stato anche un contatto con Mourinho.

Il giocatore però ha chiesto due giorni prima di dare una risposta definitiva, e non avrebbe dato il suo ok all’Arsenal, anche se i Gunners (che devono vendere Lacazette) sarebbero la priorità.

Abraham ha chiesto tempo perchè vuole valutare bene ogni aspetto prima di prendere una decisione fondamentale per la sua carriera.