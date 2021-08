Pellegrini, paura in allenamento: ko dopo una botta alla coscia

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ci sono stati momenti di spavento, durante l’allenamento di ieri pomeriggio, per Lorenzo Pellegrini, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini).

Il capitano giallorosso è stato costretto a lasciare il campo in anticipo rispetto ai compagni a causa di una ginocchiata alla coscia destra. Il centrocampista dovrà rimanere un paio di giorni a riposo, poi si valuterà se sottoporlo ad esami strumentali e si deciderà quanto, eventualmente, dovrà stare fermo.

La speranza è che non sia niente di grave e che possa essere a disposizione già il 19 nel turno preliminare di Conference League contro la vincente (all’andata è finita 3-3 in Turchia) tra i novergesi del Molde e Trabzonspor degli ex giallorossi Gervinho e Bruno Peres.

Fonte: Corriere della Sera