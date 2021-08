Dzeko a Trigoria per la ripresa degli allenamenti (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edin Dzeko si è presentato regolarmente al centro sportivo di Trigoria per la ripresa degli allenamenti fissata per oggi pomeriggio.

L’attaccante è al centro di una trattativa ormai avviatissima con l’Inter, ma la Roma vuole trovare un sostituto prima di lasciar partire il suo centravanti.

Tiago Pinto sta stringendo per Abraham del Chelsea, ha già un accordo di massima con gli inglesi e ora aspetta una risposta dal calciatore, corteggiato anche dall’Arsenal.