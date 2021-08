Roma-Abraham, ore decisive: offerto un contratto da 4 milioni. Oggi gli agenti incontrano l’Arsenal, poi la decisione: le ultime

AS ROMA NEWS – Ore decisive per il futuro di Tammy Abraham, centravanti inglese del Chelsea che lascerà i Blues nei prossimi giorni, ma che intanto è stato convocato per la sfida di Supercoppa europea di domani sera contro il Villarreal.

La Roma sta spingendo alla ricerca dell’intesa col calciatore, dopo aver trovata quella con il club inglese. Stando a quanto rivela in questi minuti Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, Tiago Pinto ha offerto un contratto da 4 milioni a stagione al centravanti 23enne, ma il calciatore ne chiedeva 5 l’anno.

Oggi gli agenti di Abraham incontreranno i dirigenti dell’Arsenal, altro club in corsa per l’attaccante, per capire le intenzioni dei Gunners. La Roma attende, forte di un accordo già raggiunto con il Chelsea.

Le prossime ore quindi saranno decisive anche per conoscere la decisione di Abraham. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net