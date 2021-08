ABRAHAM DAY LIVE – Il giocatore ha concluso le visite mediche, ora le firme. Nei prossimi giorni tornerà in Inghilterra per il visto

AS ROMA NEWS – E’ il giorno di Tammy Abraham. Questo pomeriggio intorno alle 13 il nuovo attaccante della Roma, strappato al Chelsea per circa 45 milioni di euro bonus compresi, atterrerà a Ciampino insieme al gm Tiago Pinto.

Visto il gran caldo e il giorno particolare dell’anno, difficilmente ci saranno tanti tifosi pronti a salutare l’arrivo del prossimo nove giallorosso. Ma la Roma giallorossa esulta lo stesso, avendo accolto con entusiasmo l’acquisto del giovane centravanti inglese di origini nigeriane.

La nostra redazione seguirà l’arrivo di Abraham a Roma in diretta con un live che vi terrà informati degli ultimi sviluppi, raccontandovi lo sbarco del calciatore e i successivi passaggi che porteranno alla sua firma.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 – Tammy Abraham ha ultimato le visite mediche, ora l’attaccante si sta dirigendo verso Trigoria per firmare il contratto.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 – Abraham è esentato dalla quarantena per motivi di lavoro. Resterà in Italia meno di 120 ore: è previsto che nei prossimi giorni torni in Inghilterra per espletare le procedure burocratiche necessarie per ottenere il visto, in quanto calciatore extracomunitario. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo.

AGGIORNAMENTO ORE 13:20 – Tammy Abraham è stato accolto da un centinaio di tifosi festanti che hanno intonato cori per lui. Insieme all’attaccante un sorridente Tiago Pinto. Il giocatore ora svolgerà le visite mediche, poi firmerà il suo contratto con la Roma. Ecco il video del suo arrivo.

🚨 Eccolo! Tammy #Abraham è sbarcato a Ciampino insieme a #TiagoPinto. Subito a Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma sul contratto!✅#ASRoma #Cfc #Transfers pic.twitter.com/XoPjKo5VnE — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 15, 2021

AGGIORNAMENTO ORE 12:55 – Tammy Abraham è atterrato a Roma con qualche minuto di anticipo. Lo rivela Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter. Insieme a lui il gm Tiago Pinto. Una ventina di tifosi presenti attualmente allo scalo.

Redazione Giallorossi.net