MOURINHO: “Bello sentire l’amore dei tifosi a casa. Adesso inizia il vero calcio, non vediamo l’ora”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Primo giorno a casa. Casa è casa ed è stato bello sentire la passione e l’amore di questi fantastici tifosi della Roma. Adesso inizia il vero calcio e non vediamo l’ora“.

Con queste parole José Mourinho commenta su Instagram la serata vissuta ieri all’Olimpico. L’amichevole con il Raja Casablanca, vinta in scioltezza per 5-0, è stata la prima occasione per lo Special One di ricevere il primo abbraccio dei romanisti nel proprio stadio.

Giovedì prossimo è fissato il debutto in Conference League sul campo del Trabzonspor, quindi domenica 22 agosto alle ore 20:45 la Roma ospiterà la Fiorentina per la prima di campionato.