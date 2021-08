E ora è caccia al centrocampista: 15 giorni per trovare il regista perfetto per Mou

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Con Abraham la Roma mette a segno il colpo del suo mercato, acquistando un calciatore giovane ma non troppo, che ha già fatto importanti esperienze e giocato in un top club assoluto come il Chelsea.

Mourinho sorride in silenzio, accontentato in pieno dai Friedkin e Pinto: Abraham è un calciatore che lo Special One conosce bene, avendolo visto muovere i suoi primi passi quando era allenatore del Chelsea, continuandolo poi a seguire nel proseguo della sua carriera.

Dopo che Mou avrà accolto il suo nuovo bomber, col quale pensa di riuscire a scardinare le difese della Serie A, il portoghese attenderà quel rinforzo a centrocampo col quale concludere la costruzione della squadra. Per tutti l’acquisto del regista sembrava essere una priorità della Roma, ma il mercato segue altre logiche, e nel frattempo il reparto che è stato impellente rinforzare in modo sostanzioso è stato quello avanzato.

In questi ultimi quindici giorni di mercato però Tiago Pinto farà di tutto per concludere al meglio il suo lavoro. Per farlo dovrà riuscire a cedere quanti più esuberi possibili (Florenzi, Olsen, Nzonzi i primi della lista) per poi piazzare il colpo a centrocampo, regalando a Mourinho il regista perfetto per la sua idea di calcio.

In queste ore si fanno con insistenza i nomi di Zakaria e Anguissa, mentre Xhaka continua timidamente ad aleggiare intorno alla Roma. Molto più probabile che alla fine Pinto tiri fuori dal cilindro un nome che ancora non è mai uscito sui giornali. Alla Abraham, per intenderci. Quello che è certo è che il mercato della Roma non finirà qui. C’è ancora tanto spazio per divertirsi.

Giallorossi.net – G. Pinoli