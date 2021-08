Dai Friedkin arriva un segnale forte e chiaro: si investe. E Pinto torna a Roma da vincitore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dai Friedkin è arrivato un segnale forte e chiaro. Inequivocabile. I texani fanno sul serio e a Roma hanno intenzione di investire davvero. Senza spendere soldi all’impazzata, come sta facendo in modo abbastanza folle il PSG, ma con acquisti mirati e sostanziosi.

Il mercato tanto criticato della Roma in queste settimane ha per ora fatto registrare solo acquisti: Rui Patricio, Vina, Shomurodov e Abraham sono quattro rinforzi per niente scontati, che sono costati tanti soldi, oltre 80 milioni solo per i cartellini.

Sul fronte cessioni per ora si regista solo la partenza di Dzeko, dalla quale però la Roma non intascherà (è giusto ricordarlo) nemmeno un soldo. A salutare sono stati solo esuberi: Kluivert, Under, Pau Lopez. Tutti calciatori che difficilmente qualcuno rimpiangerà da queste parti. E le sorprese non sono finite: da qui alla fine del calciomercato arriverà almeno un altro rinforzo a centrocampo.

“Faremo una squadra all’altezza di Mourinho“, aveva detto Tiago Pinto il giorno della presentazione dello Special One. Già più di qualcuno in questi giorni si era affrettato a ritirare fuori quella frase per rinfacciargliela, e invece il general manager sta mantenendo le promesse e oggi tornerà a Roma dal suo blitz londinese da vincitore.

Rientrare nella Capitale con Abraham al proprio fianco è un segnale molto forte che Pinto riesce a mandare verso i suoi tifosi, ma anche a una certa stampa, che si era approcciata a questa trattativa bollandola come “interminabile” semplicemente perchè la Roma si era permessa di trattare un paio di giorni in più del previsto (da loro) con il Chelsea. Ma per arrivare a dama in certe trattative serve tempo, e anzi Pinto è stato piuttosto veloce nel chiudere un’operazione complessa come questa, battendo una concorrente agguerrita come l’Arsenal.

I segnali che arrivano dalla società sono tutti molto positivi. Ora attendiamo con fiducia questo rush finale di calciomercato, perchè più di qualcosa può ancora succedere. I Friedkin, Tiago Pinto e Mourinho sono un quartetto che merita rispetto e a cui va concesso tempo per realizzare un progetto ambizioso di cui ora stiamo vedendo solo i primi germogli.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini