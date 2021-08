Roma, spunta João Palhinha per il centrocampo. Ma lo Sporting chiede 50 milioni

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Sfumato quasi totalmente l’obiettivo Xhaka, determinato a restare all’Arsenal con tanto di rinnovo di contratto, la Roma sta cercando un nuovo giocatore per il centrocampo.

Stando a quanto riferiscono diverse fonti in queste ultime ore, i giallorossi starebbero sondando il profilo di Joao Palinha, 26 anni, mediano dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese.

Il centrocampista però è un pezzo pregiato della squadra lusitana, che non vorrebbe cederlo e ha fissato prezzo a 50 milioni di euro. La pista però resta calda: dal Portogallo, riferisce il giornalista Flavio Tassotti di Tele Radio Stereo, non smentiscono l’interesse della Roma per Palinha.