Abraham, è il giorno della verità. Vina torna a Roma, ma Shomurodov e Calafiori sono favoriti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham e Matias Vina proveranno fino all’ultimo a convincere Mourinho di essere pronti per la sfida dello Juventus Stadium.

Il terzino sbarcherà a Roma nelle prossime ore, poi avrà poco più di 24 ore per provare a smaltire il fuso orario e le fatiche di questi giorni. Mou parlerà a quattr’occhi col calciatore per capire le sue condizioni psico-fisiche, ma al momento Calafiori sembra l’opzione più probabile.

Discorso simile per Abraham: il centravanti inglese sta lavorando mattina e sera per provare a smaltire il dolore alla caviglia. “Sono fiducioso“, ha detto ieri uscendo da Trigoria. La sua è una vera corsa contro il tempo, con Shomurodov che è ancora in vantaggio.

La Roma è attesa da un ciclo durissimo di partite, e rischiare ora non avrebbe senso. Per questo la presenza di Abraham al momento è poco probabile. L’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di Mourinho, prevista per le 15:30 di oggi, ci daranno risposte più precise.

Giallorossi.net – A. Fiorini