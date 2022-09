Abraham e Karsdorp restano a Roma: i motivi della loro esclusione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La reazione stizzita di Mourinho alla domanda sugli infortunati aveva creato qualche dubbio sui motivi dell’esclusione di Karsdorp e Abraham dai convocati per la trasferta in Bulgaria.

In realtà, stando a quanto si legge oggi sui principali quotidiani, la mancata presenza dei due a Razgrad è solo da attribuire a problemi fisici.

Il terzino infatti, scrivono i giornali, sta convivendo da tempo con un fastidio al ginocchio e ieri si era allenato in gruppo con una evidente fasciatura all’articolazione. Mou ha preferito non rischiarlo.

Acciaccato anche Tammy Abraham: dopo la botta alla spalla il giocatore ha lamentato qualche fastidio e ieri non era nemmeno in gruppo. Niente di preoccupante per l’inglese, che contro l’Empoli dovrebbe tornare a giocare titolare.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica