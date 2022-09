Vina al Galatasaray fa spazio al difensore: Denayer o Maksimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il Galatasaray è in pressing su Vina. La notizia lanciata ieri da fonti turche viene confermata oggi da Leggo (F. Balzani).

Qualora il terzino dovesse davvero finire per trasferirsi in Turchia, Tiago Pinto avrebbe spazio di manovra per poter andare a caccia del famoso rinforzo per la difesa chiesto apertamente da Mourinho.

Stando a quanto scrive il quotidiano, la corsa ormai è ridotta a due nomi. Il primo è quello di Jason Denayer, 27 anni, centrale belga che ha lasciato il Lione a parametro zero.

Il secondo invece è quello di Nikola Maksimovic, 30 anni, esperto difensore serbo che ha in Italia ha già vestito le maglie di Torino, Genoa e Napoli.

Fonte: Leggo