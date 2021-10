Abraham, Eldor, Micki e Zaniolo: l’attacco della Roma è in ritardo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Se il carattere della squadra sembra essere già forgiato, su altri fronti sembra esserci un ritardo più evidente, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Soprattutto in attacco, visto che i giallorossi non riescono a trovare una continuità offensiva che renda giustizia alla loro ambizione. La squadra di Fonseca, dopo nove giornate, aveva segnato 19 gol contro i 16 dell’attuale. Ma è la composizione delle reti a sorprendere.

Nell’annata 2020-21 in campionato l’attacco aveva realizzato 12 reti, mandando in gol Mkhitaryan (4), Pedro (3), Dzeko (3), Perez (1) e Mayoral (1). Adesso invece le punte sono ferme a quota 5 centri, distribuiti fra questi marcatori: Abraham (2), Mkhitaryan (2) ed El Sharawy (1). Un po’ poco.

Nessuno rimpiange Dzeko, ceduto gratuitamente all’Inter, che si è già arrampicato fino a quota 7, ma di sicuro lo Special One vorrebbe qualcosa di più dai suoi attaccanti. In estate il mantra era quello che per la Roma serviva una punta da venti gol a stagione. Numeri ben lontani da quelli attuali.

Solo colpa degli attaccanti? Certo che no. Non è escluso che forse debbano essere innescati meglio, e non a caso per il momento i cannonieri sono due centrocampisti con il vizio del gol come Pellegrini e Veretout. Ora però tocca a Abraham e compagni cominciare a essere più decisivi sotto porta.