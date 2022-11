ABRAHAM: “I tifosi della Roma meritano di più, è quello che io e la mia squadra gli daremo dopo la pausa”

AS ROMA NEWS – “I tifosi della Roma meritano di più“. E’ il messaggio che diversi giocatori hanno espresso in queste ore sui canali social al momento di salutare i tifosi prima della pausa.

Su tutti spicca il messaggio del tanto criticato Tammy Abraham, che su Instagram scrive: “Non è stata la partenza che tutti noi volevamo, ma nella vita ci sono sempre up e down. Per i tifosi, per Roma, voi meritate di più e questo è ciò che io e la mia squadra vi daremo dopo la pausa.

Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato soli, nel bene o nel male. I momenti brutti rendono migliori quelli belli. State bene e ci vediamo presto. Daje Roma sempre”.

Gli fa eco Nicola Zalewski: “Si conclude questa prima parte di stagione. Sappiamo tutti che dobbiamo dare di più, e vogliamo dare di più. Per Roma, per la Roma e per i Romanisti, che non ci hanno mai lasciati soli. Soprattutto nei momenti più bui. Ci rivediamo a gennaio. Grazie a tutti e FORZA ROMA sempre“.

Chiude (per il momento) Rui Patricio: “Ieri non è stato il modo migliore per chiudere il 2022, ma quando torneremo vinceremo tante partite insieme. Grazie a tutti i tifosi per il supporto incondizionato”