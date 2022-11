Abraham, la frecciata di Mou e la probabile esclusione dal Mondiale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Momento difficile per Tammy Abraham, passato dall’esser un beniamino dei tifosi romanisti a problema dell’attacco giallorosso.

L’inglese sta vivendo un periodo di pericolosa involuzione dopo i tanti gol realizzati la scorsa stagione che lasciavano presagire un’ulteriore crescita al suo secondo anno in Italia.

E invece l’ex Chelsea quest’anno ha segnato appena tre gol tra coppa e campionato, sfornando prestazioni assai deludenti. Ieri Tammy è stato nuovamente punzecchiato da Mourinho, che ha tirato fuori l’argomento Qatar tra le possibili cause del suo scarso rendimento: “Chiedete a lui se sta pensando al Mondiale”.

Per Abraham però sarebbe forse più opportuno concentrarsi sulla Roma e sulle sue prestazioni in maglia giallorossa se non vuole perdere davvero perdere quel treno: sono infatti crescenti le possibilità che l’attaccante non sia convocato dal ct Southgate.

L’attaccante giallorosso si giocherà fino all’ultimo il posto con Wilson del Newcastle e Toney del Brentford, sotto indagine della FA per calcioscommesse. Uno strascico giudiziario che assomiglia ad una speranza per Abraham, nel caso Southgate decida di non convocare Toney prima di un’eventuale sentenza.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica