Mou scuote la Roma al bivio Sassuolo

AS ROMA NEWS – Sarà pure vero che ogni partita ha la sua importanza, ma la gara di questo pomeriggio al Mapei Stadium è una gara spartiacque per la Roma, reduce da un doloroso quanto pericoloso ko nel derby.

La squadra comincia a mostrare delle crepe: la stanchezza fisica, gli infortuni e ora la mazzata nel morale stanno infiacchendo una squadra che faticosamente è riuscita a restare agganciata al gruppone Champions. Ora però serve un ultimo sforzo per chiudere questa prima parte di stagione ancora ben attaccati alle primissime posizioni in classifica.

La partita col Sassuolo nasconde tante insidie. Gli emiliani sono una formazione imprevedibile, che quando indovina la giornata può farti male. Dionisi non sta riuscendo a replicare i fasti di De Zerbi, complici anche gli infortuni, su tutti quello di Berardi, che stanno tenendo lontano dal campo il giocatore più importante in rosa.

Dopo la sconfitta di Empoli, oggi il Sassuolo ha grande voglia di rivalsa. E giocherà con la testa sgombra, cosa che non potrà dire di avere la Roma. Gli emiliani inoltre avranno il vantaggio di aver riposato un giorno e mezzo in più dei giallorossi, che arrivano alla trasferta di Reggio Emilia con un Pellegrini in meno e tante incertezze addosso.

La squadra ultimamente sta producendo meno di quanto faceva all’inizio: la mancanza dei calciatori più tecnici rende la manovra offensiva più prevedibile e meno brillante. A peggiorare la situazione c’è la scarsa vena degli attaccanti, incapaci a essere decisivi in partita. Una piccola speranza risiede in Zaniolo, che ha ripreso a trovare confidenza con il gol (a segno contro Verona e Ludogorets) e che oggi dovrà in qualche modo togliere le castagne dal fuoco a una squadra che non ha molti altri elementi in grado di decidere una partita.

Mou potrebbe dunque giocarsi ancora la carta Volpato per provare a dare un pizzico di fantasia all’attacco, ma non possiamo di certo pretendere troppo da un ragazzo di 18 anni (ne farà 19 tra una settimana) che sta appena iniziando la sua carriera da professionista. Lecito invece pretendere parecchio di più da Tammy Abraham, un calciatore che deve cominciare a scuotersi e cominciare a dare segnali di risveglio da un preoccupante torpore.

La partita di questo pomeriggio rappresenta un bivio importantissimo per la Roma: una vittoria rimetterebbe subito le cose a posto e cancellerebbe di colpo le negatività del derby. Una sconfitta invece darebbe ancora più peso al ko di domenica scorsa e aprirebbe una mini-crisi in casa giallorossa, con la Roma che sarebbe poi costretta a vincere a ogni costo l’ultima col Torino per non restare fuori dal gruppo Champions proprio prima della lunga pausa per il Mondiale.

Mourinho sa quanto può valere la partita di oggi e per questo ieri ha voluto parlare in conferenza stampa, cosa non comune nei turni infrasettimanali, scuotendo i suoi ragazzi con dichiarazioni per niente banali. Su tutte quelle riservate alla crescita della squadra, dalla quale si aspettava una reazione diversa dopo il trionfo in Conference. Oggi sapremo se il messaggio sarà stato recepito nel modo corretto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini