SASSUOLO-ROMA: le ultime sulle formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Diverse novità di formazione attese nella Roma per la partita di mercoledì pomeriggio, ore 18:30, al Mapei Stadium.

Nessun cambio in difesa, dove Mancini, Smalling e Ibanez verranno molto probabilmente confermati in blocco. Sulle fasce le prime novità: Celik ed El Shaarawy partono favoriti su Karsdorp e Zalewski nelle corsie laterali.

A centrocampo Matic insidia Cristante, mentre Camara dovrebbe partire ancora una volta dall’inizio. In attacco Volpato è favorito per sostituire l’infortunato Pellegrini, mentre Zaniolo farà coppia con uno tra Abraham e Belotti.

Nel Sassuolo dovrebbe rivedersi Berardi, anche se il giocatore pare destinato a iniziare dalla panchina. In attacco dal 1′ Laurientè, con Pinamonti e Traore a completare il reparto. In mediana Thorstvedt è in leggero vantaggio su Harroui per una maglia. Dubbio sulla sinistra, con Rogerio e Kyriakopoulos in ballottaggio.

IL METEO DEL MATCH – Cielo molto nuvoloso previsto domani pomeriggio su Sassuolo. Non dovrebbero però esserci precipitazioni. Temperatura che si aggirerà intorno ain 15 gradi, terreno di gioco che sarà in buone condizioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Sassuolo-Roma, gara di campionato in programma domani alle ore 18:30:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Traore.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Matic, El Shaarawy; Volpato; Zaniolo, Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini