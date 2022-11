Serie A, il Napoli non si ferma: 2 a 0 all’Empoli. Pareggio tra Spezia e Udinese

ALTRE NOTIZIE – Il turno infrasettimanale di Serie A si è aperto con la vittoria del Napoli sull’Empoli per 2-0 con le reti, nella ripresa, di Lozano (su rigore) e Zielinski.

Un risultato che porta gli azzurri a quota 38 punti dopo appena 14 partite e gli garantisce il primato fino a gennaio, al ritorno dai Mondiali considerato che il Milan, secondo, è attualmente a -9.

Nell’altra sfida del martedì, 1-1 tra Spezia e Udinese: vantaggio di Reca per i padroni di casa, pareggio di Lovric per gli ospiti. I bianconeri, che non vincono da più di un mese, salgono a 24, raggiungendo l’Inter e un punto sotto la Roma.