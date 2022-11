Scatta l’ora di Tahirovic, l’ennesimo gioiellino della Primavera in rampa di lancio

AS ROMA NEWS – Sta arrivando il momento di Benjamin Tahirovic. O forse è già arrivato. Il centrocampista svedese di chiare origini bosniache potrebbe esordire già oggi in Sassuolo-Roma.

Ieri Mourinho ha preannunciato in conferenza stampa come il calciatore 19enne sia ormai in rampa di lancio: “Presto toccherà a Tahirovic, magari giocherà titolare”, le parole dello Special One in vista della sfida del Mapei Stadium.

Oggi nessun quotidiano punta su di lui dal primo minuto, ma quasi tutti sono convinti che è molto probabile un suo esordio a partita in corso. Le sorprese con Mou, però, sono sempre dietro l’angolo.

Tahirovic, arrivato alla Roma lo scorso anno dal club svedese del Vasalund, si è preso subito un posto da titolare nella Primavera giallorossa occupando il ruolo di centrocampista centrale. Il giovane svedese è un calciatore che abbina ottime doti fisiche (è alto circa un metro e novanta) a una promettente tecnica di base.

La sua arma migliore è il tiro dalla distanza, ma anche un’ottima visione di gioco. Deve velocizzarsi per rendere al massimo come mezzala e come trequartista, ruoli in cui potrebbe destreggiarsi con efficacia. Viene considerato un predestinato, a Mou il compito di farlo sbocciare definitivamente.

Giallorossi.net – F. Turacciolo